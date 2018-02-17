حماية المستهلك: 5 عوامل لترشيد الإنفاق والإدخار

عادل الحربي (صدى):

أعلنت جمعية حماية المستهلك، عن خارطة الطريق لترشيد الإنفاق والادخار، معبرة عن ذلك من خلال هاشتاج أطلقته تحت اسم ” كيف_تقلل_مصاريفك؟ ” ، وذلك من خلال خمسة عوامل حددها فيما يلي:

أولًا: مراقبة مصادر الدخل: حيث وجهت ” حماية المستهلك ” المواطنين عدة طرق تمكنهم من ذلك، وذلك على النحو التالي:

– راقب طريقتك في الإنفاق وحدد أولوياتك طبقًا لاحتياجاتك.

– تتبع مدخراتك وراقب ممتلكاتك.

– تعرف على تفاصيل النفقات وفرص الحصول على تخفيضات.

ثانيًا: الإدخار و الاستثمار: وذلك من خلال عدة طرق منها:

– نظم أمورك المالية، وقم بتحديد ميزانية للإنفاق.

– تخصيص جزء من دخلك للإدخار.

– ابدء بادخار مبالغ صغيرة ثم ارفعها.

– الاشتراك في الخدمات التي تمنحك خصومات ومميزات.

– اعرض خططك على متخصص لتستفيد من نصائحه.

ثالثًا: الحماية، وذلك من خلال عدة أساليب من بينها:

– احذر الرسائل الإلكترونية الخبيثة، أو إرسال أرقام الحساب البنكي.

– تعرف على أساليبب الغش التجاري والإعلانات المضللة.

– احذر أساليب سرقة الهوية والبطاقات الائتمانية.

رابعًا: الإنفاق الرشيد، وذلك من خلال طرق عديدة منها:

– ضع قائمة باحتياجاتك قبل التسوق.

– ضع خطة للإنفاق بحكمة تساعدك على إدارة مواردك المالية.

– رشد استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والوقود.

خامسًا: الاقتراض غير المفرط، وذلك من خلال عدة أساليب من بينها:

– لا تجازف بقروض غير ضرورية.

– ضع خطة لسداد القرض، مع مراعاة تقليل الفائدة.