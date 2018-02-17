حماية المستهلك: 5 عوامل لترشيد الإنفاق والإدخار
أعلنت جمعية حماية المستهلك، عن خارطة الطريق لترشيد الإنفاق والادخار، معبرة عن ذلك من خلال هاشتاج أطلقته تحت اسم ” كيف_تقلل_مصاريفك؟ ” ، وذلك من خلال خمسة عوامل حددها فيما يلي:
أولًا: مراقبة مصادر الدخل: حيث وجهت ” حماية المستهلك ” المواطنين عدة طرق تمكنهم من ذلك، وذلك على النحو التالي:
– راقب طريقتك في الإنفاق وحدد أولوياتك طبقًا لاحتياجاتك.
– تتبع مدخراتك وراقب ممتلكاتك.
– تعرف على تفاصيل النفقات وفرص الحصول على تخفيضات.
ثانيًا: الإدخار و الاستثمار: وذلك من خلال عدة طرق منها:
– نظم أمورك المالية، وقم بتحديد ميزانية للإنفاق.
– تخصيص جزء من دخلك للإدخار.
– ابدء بادخار مبالغ صغيرة ثم ارفعها.
– الاشتراك في الخدمات التي تمنحك خصومات ومميزات.
– اعرض خططك على متخصص لتستفيد من نصائحه.
ثالثًا: الحماية، وذلك من خلال عدة أساليب من بينها:
– احذر الرسائل الإلكترونية الخبيثة، أو إرسال أرقام الحساب البنكي.
– تعرف على أساليبب الغش التجاري والإعلانات المضللة.
– احذر أساليب سرقة الهوية والبطاقات الائتمانية.
رابعًا: الإنفاق الرشيد، وذلك من خلال طرق عديدة منها:
– ضع قائمة باحتياجاتك قبل التسوق.
– ضع خطة للإنفاق بحكمة تساعدك على إدارة مواردك المالية.
– رشد استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والوقود.
خامسًا: الاقتراض غير المفرط، وذلك من خلال عدة أساليب من بينها:
– لا تجازف بقروض غير ضرورية.
– ضع خطة لسداد القرض، مع مراعاة تقليل الفائدة.
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