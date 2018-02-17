” غريفيثس ” مبعوثا أمميا إلى اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ

نيويورك(صدى):

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، تعيين الدبلوماسي البريطاني السابق مارتن غريفيثس مبعوثًا أمميًا إلى اليمن خلفًا لإسماعيل ولد الشيخ.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن ” غريفيثس الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام يتمتع بخبرات واسعة في حل الصراعات والمفاوضات والوساطة والشؤون الإنسانية.

يُذكر أن إسماعيل ولد الشيخ الذي يشغل منصب المبعوث الأممي في اليمن حاليًا منذ ثلاث سنوات سيترك منصبه خلال هذا الشهر بعد انتهاء عقده الحالي.