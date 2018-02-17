الوطنية للأوقاف تضع 12 مبادرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

علي القحطاني (صدى):

قال رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف، بدر بن محمد الراجحي، خلال اجتماعها الأول أمس الجمعة، في الرياض، أن اللجنة وضعت 12 مبادرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي تتضمن حصر عوائق الأوقاف، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل الحلول المقترحة للمعوقات.

وأضاف ” الراجحي ” أن ذلك بالإضافة إلى التنسيق وبناء الشراكات، وتمثيل اللجان أمام الجهات الحكومية، وتشجيع اللجان لطرح برامج نوعية، والاستفادة من تجارب اللجان وتعميمها، بجانب إقامة تكريم سنوي للجان البارزة في لجان الأوقاف، ودعم تأسيس لجان فرعية في الغرف التجارية، ونشر التجارب

كما بحثت اللجنة بمجلس الغرف خمسة موضوعات، أهمها؛ رسالة ورؤية اللجنة لتنمية وتطوير قطاع الأوقاف، بالإضافة إلى عرض الأهداف الإستراتيجية التي تتضمن العمل على تذليل المعوقات التي تواجه القطاع، واقتراح وتبني مبادرات نوعية ومبتكرة تخدم الأوقاف.