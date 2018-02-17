12.8 % نسبة انخفاض مشتريات المصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال 2017

عادل الحربي (صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، عن معدل مشتريات المصارف التجارية من النقد الأجنبي بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2017.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي مشتريات المصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة بلغ نحو 736.6 مليار ريال، محققه ارتفاع ربعي في الربع الرابع بنسبة 6.7% بنحو 46.1 مليار ريال.

كما أشارت إلى أن المصارف التجارية حققت انخفاضًا سنويًا في مشتريات النقد الأجنبي بنهاية الربع الرابع بنسبة 12.8% بما يعادل 108.1 مليار ريال مقارنة بـ2016.

وأضافت أن مبيعات المصارف التجارية من النقد الأجنبي مجتمعة حققت انخفاضًا سنويًا بنهاية 2017 بنسبة 9.6% بنحو 75.36 مليار ريال مقارنة بـ2016، لافته إلى أنها حققت ارتفاعًا ربعيًا خلال الربع الرابع بنسبة 2.3% بنحو 15.7 مليار ريال.