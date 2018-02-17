الصحة: استقبال أكثر من 3 آلاف حالة إثر موجة الغبار بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن عدد المراجعين لمستشفياتها؛ إثر موجة الغبار التي ضربت المملكة الأيام الماضية.

وقالت ” الصحة ” ، إنها استقبلت 3242 حالة مراجعة، وقدمت إليهم الخدمات الطبية اللازمة، وتلقوا العلاج على الفور.

واستقبلت صحة جدة 20 حالة، بينما استقبلت صحة الرياض 1122 حالة طارئة؛ إثر استنشاق البار والأتربة المتطايرة.

وكانت الحالات الأكبر عددًا من نصيب مستشفى اليمامة للأطفال والنساء والولادة، التي استقبلت 325 حالة حتى مساء أمس، بينما استقبلت مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية 135 مريضًا.

واستقبلت مستشفى نفي 104 حالة، والخاصرة 46 وحوظة سدير 30، والإيمان العام 62، الإمام عبد الرحمن الفيصل 75، وعفيف 42، والأمير سلمان بن محمد في الدلم 16، وشقراء 62، وحوطة بني تميم 25، وساجر 18، والأرطاوية 42، والملك خالد بالمجمعة 30، والملك سلمان 105، ووادي الدواسر 5 حالات، ومستشفيات المنطقة الشرقية 2100 حالة.