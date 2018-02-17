4 تصرفات تكشف انعدام الثقة بالنفس

متابعات(صدى):

تشكل بعض التصرفات الظاهرة دلالة على الصفات غير الظاهرة في الشخصية. ومن تلك التصرفات مثلاً الاعتذار الدائم من الآخرين، التكلّم بصوت مرتفع أو الجلوس مع ثني الظهر إلى الأمام. فهي تفضح عدم الشعور بالثقة بالنفس وعدم تقدير الذات.

1- الاعتذار الدائم

من البديهي أن تتقدمي بالاعتذار من صديقتك في حال أتيت على ذكرها بالسوء أو من زميلتك بعد أن تتسببي بتلف بعض أوراقها من دون انتباه. لكن من الخطأ أن تعتذري من الآخرين بشكل متكرر وفي حال وقعت أحداث لا علاقة لك بها. فتكرار كلمة ” أعتذر” ستجعل هؤلاء يعرفون أنك لا تثقين بنفسك.

2- التكلم بصوت مرتفع

يتكلم بعض الأشخاص بصوت مرتفع لأنهم يسعون إلى إثبات حضورهم. تعتقدين أن ذلك سيساعدك على فرض وجهة نظرك والعكس صحيح. إذاً عندما تتكلمين حاولي أن تخفضي صوتك وأن تبطئي وتيرة كلامك. وارتاحي بين الحين والآخر لتدعي للآخرين مجالاً للتحدث. فالاستماع إليهم يعني أنّك لا تخافين من وجهات نظرهم وتثقين بذاتك.

3- الجلوس منحنية الظهر

تجعلك هذه الوضعية تشعرين بالأمان والارتياح. إلا أنها تشير أيضاً إلى أنّك تخافين من الظهور أمام الآخرين ولا تتمتعين بالثقة بالنفس. لذا من المهم أن تجلسي بظهر مستقيم وكتفين ظاهرين. فبحسب دراسة أجريت في جامعة ” هارفرد بيزنس سكول ” يمكن هذه الوضعية أن تساهم في رفع مستوى التستوستيرون وهو الهرمون المرتبط بالسلطة والثقة بالنفس. كما أنها تخفض مستوى الكورتيزول أو هرمون التوتر بنحو 25%.

4- العبوس الدائم

إذا كانت علامات الجدية المبالغ فيها تظهر غالباً على وجهك، فهذا يشير إلى أنّك تجدين صعوبة في مواجهة الكثير من أمور الحياة ولا تثقين بقدرتك على تخطي ذلك. إذاً الحل هو أن تبتسمي دائماً وإن كنت تشعرين بالتوتر وبمزاج سيئ. فالابتسامة تحرك عضلات وجهك فتصل الرسالة إلى دماغك ما يؤدي إلى تحسن مزاجك وإلى إظهار ثقتك بنفسك.