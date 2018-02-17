العمل تنفي إيقاف الإعانة المالية للمرضي النفسيين

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الجمعة، أن ما يتردد عن إيقاف الإعانة المالية، للمرضى النفسيين، غير صحيح، مشيرة إلى الاستمرار في الصرف، وفق شروط منها الاعتماد على الغير، والاستمرار في الخضوع للعلاج، والمراجعة ومرور عامين على الإصابة.

وذكرت الوزارة أن الإعانة المتقدمة بين 4 لـ 20 ألف ريال، وذلك بحسب شدة الإعاقة، ويتم إلزام المستفيد في الحالات المعقدة، بتقديم تقرير طبي كل 5 سنوات، والحالات البسيطة كل 3 سنوات، ملفتة الانتباه إلى عدم وجود فترة محددة؛ لدراسة التقارير الطبية التي بمقتضاها، تتم إعادة الإعانة في حال التوقف.

كما صرحت الوزارة، أنه تم نقل خدمات العمالة، في أنشطة الزراعة والرعي، مرهون بتأييد الوزارة للعدد المراد الاستفادة منه، سواء بالاستقدام أو نقل الخدمة، مشيرة إلى إمكان استرداد رسوم التأشيرة في حالتين، هما انتهاء مدتها دون استقدام، والثانية الإلغاء.

ووفقًا للترتيبات الأخيرة، فإنه لا يشترط الإعلان عن وظائف الزراعة والرعي والصيد في البوابة الوطنية للعمل، وإنما تتم إحالة الطلبات إلى الاستقدام فورًا؛ لعدم توفر الكوادر الوطنية في هذه المجالات.