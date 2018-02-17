3.3 مليون أسرة سعودية تمتلك سيارات.. و ” مكة ” تتصدر

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن نتائج مسح المساكن للعام الماضي 2017، وقيمة الواردات من السيارات منذ بداية 2017 حتى نهاية أكتوبر من نفس العال.

وأوضحت الهيئة أن 3.3 مليون أسرة سعودية تمتلك سيارات، حيث تمتلك65% من الأسر سيارة واحدة فقط ما يمثل 2.1 مليون أسرة، بينما تمتلك 23.3% من الأسر سيارتين، و11.7% تمتلك أكثر من 3 سيارات.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة عدد الأسر التي تمتلك سيارات بنحو 798 ألف أسرة، تليها الرياض بنحو 794 ألف أسرة.

كما أشارت إلى أن قيمة الواردات من السيارات منذ بداية 2017 حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 34 مليار ريال، مقابل استيراد 442.846 سيارة من الخارج، مقابل 627.285 سيارة تم استيرداها خلال 2016، بقيمة 49.52 مليار ريال.