بعد تأخر سيارته.. ” مكسيم ” ينجو من الطائرة الروسية المنكوبة
لم يتمكن الروسي مكسيم كولوميتسيف، من تحقيق أمنيته بقضاء ذكرى ميلاده الـ 37، وسط أسرته بمدينة أورسك؛ وذلك بسب تأجيل الشركة تسليمه السيارة، ففاتته رحلة الطيران الروسية المنكوبة، الأسبوع الماضي، رغم ترتيبه لها قبل أسبوع؛ لتنهار كل الخطط التي رسمها.
ومرت ساعات، واكتشف ” مكسيم ” ، أن تأخر استلام سيارته؛ كان سببا في إنقاذ حياته؛ وذلك بعد علمه بسقوط الطائرة، التي كان ينوي السفر على متنها، وقال عبر حسابه على ” تويتر ” : ” تأخر استلام السيارة، وخسرت 200 دولار، لكنني ربحت حياتي ” .
يُذكر طائرة روسية طراز ” إيه.إن-148 ” ، سقطت في منطقة قريبة من موسكو، بعد أن اختفت من على شاشات الرادار، وكانت تحمل على متنها 71 شخصًا فوق ضواحي موسكو.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2512 ] نشر منذ 27 دقيقة
دائما ماتحصل مثل هذه الأشياء يفوته اللحاق بالطائره او القطار او حتى السياره ثم تتعرض لحادث وينجوا من الموت ثم يعلق الأسباب بالماديات وينسى ان الله نجاه ليستكمل مابقى له من عمر- ولكن غير المؤمن غافل عن كل شي-ولا يستفيق الا في وقت قد فات فيه كل شي-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24952 ] نشر منذ 16 دقيقة
سبحان الله العظيم