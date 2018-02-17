بعد تأخر سيارته.. ” مكسيم ” ينجو من الطائرة الروسية المنكوبة

موسكو(صدى):

لم يتمكن الروسي مكسيم كولوميتسيف، من تحقيق أمنيته بقضاء ذكرى ميلاده الـ 37، وسط أسرته بمدينة أورسك؛ وذلك بسب تأجيل الشركة تسليمه السيارة، ففاتته رحلة الطيران الروسية المنكوبة، الأسبوع الماضي، رغم ترتيبه لها قبل أسبوع؛ لتنهار كل الخطط التي رسمها.

ومرت ساعات، واكتشف ” مكسيم ” ، أن تأخر استلام سيارته؛ كان سببا في إنقاذ حياته؛ وذلك بعد علمه بسقوط الطائرة، التي كان ينوي السفر على متنها، وقال عبر حسابه على ” تويتر ” : ” تأخر استلام السيارة، وخسرت 200 دولار، لكنني ربحت حياتي ” .

يُذكر طائرة روسية طراز ” إيه.إن-148 ” ، سقطت في منطقة قريبة من موسكو، بعد أن اختفت من على شاشات الرادار، وكانت تحمل على متنها 71 شخصًا فوق ضواحي موسكو.