منصة ” أعرف دورك في القرض ” تهدف لخدمة من هم على قوائم الانتظار فقط

علي القحطاني (صدى):

أوضح الصندوق العقاري، أن منصة ” أعرف دورك في القرض ” ، التي تم الإعلان عن إطلاقها أمس الأول؛ تهدف لخدمة من هم على قوائم الانتظار فقط، وليس من صدرت أسماؤهم في قائمة المستفيدين، مشير إلى أهمية التزام المستفيد بالسداد؛ حتى يمكنه الاستفادة من مبلغ الدعم، وفي حال التعثر يتم إيقاف الدعم مؤقتًا، ثم يعاد بأثر رجعي بعد سداد أي من الأقساط المتأخرة.

وحذر الصندوق من دعوات العودة للنظام القديم في التمويل، ذاكرًا في رده على تساؤلات المواطنين، أمس الجمعة، أن النظام الجديد يقلص فترة الانتظار، ويتيح الفرصة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، كما ناشد بتقليص الالتزامات المالية، وتحديث البيانات كعوامل رئيسة للمساعدة في سرعة صدور الأسماء، ملفتًا الانتباه إلى أن أي تغيير يطرأ على الراتب بعد توقيع العقد لا يتم النظر له.

وأوضح الصندوق أن هناك 5 مسارات للتمويل المدعوم، هي شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل وحدة سكنية على الخارطة، وتمويل البناء الذاتي والتمويل برهن العقار، وتقديم الدعم، لمستفيدي التمويل العقاري القائم، مشيرًا إلى أنه يتوفر لدى البنوك وشركات التمويل عقدان؛ الأول مرابحة، ويكون صك العقار فيه باسم المستفيد، ويرهن الصك للجهة الممولة وبمعدل فائدة ثابت، أما الثاني فهو عقد إجارة، وفيه يتم إفراغ الصك للجهة الممولة، ومعدل الفائدة ثابت ومتحرك.