الإنذار المبكر يحذر من رياح مثيرة للأتربة بالمدينة

عادل الحربي (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا متقدمًا، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية، على منطقة المدينة المنورة والعلا، خاصة الأجزاء الشمالية منها، والطريق الواصل لتبوك.

وأوضح أن هذه الحالة ستبدأ اليوم السبت الساعة 11 صباحًا، وتنتهي في الساعة 6 مساءً، مشيرة إلى أنه سيكون هناك استمرار في نشاط الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، التي تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم، في الساعة ورؤية أقل من 01 كم.