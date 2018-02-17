متابعات(صدى):

قدم مختصون 12 نصيحة لتطوير المهارات القيادية، قائلين أن القيادة مهارة تحتاج إلى التنمية على المدى الطويل، حيث يشكل القائد دومًا أهم عنصر في نجاح أو فشل الفريق.

وأوضح المختصون، أنه يجب وضع أولويات الفريق في مقدمة المهام، والحصول على مصدر إلهام للحفاظ على الهدف، ودفع أي تأثير سلبي بعيدًا عن الفريق، بالإضافة إلى الحرص على الشفافية والوضوح، والمثابرة وعدم الاستسلام.

وأضافوا، البحث عن محفزات للدفع بعجلة الفريق إلى الأمام، والاحتفال بالإنجازات البسيطة، ومكافأة الفريق للمحافظة على روح الحماسة، وتحفيز جميع أعضاء الفريق على المشاركة، والعمل في صورة جماعية، بالإضافة إلى تجنب توجيه إصبع الاتهام إلى أحد أعضاء الفريق عند الفشل، والتفكير في أعضاء الفريق.