بالفيديو.. مربية تعذب طفل رضيع وتضربه بهستيريا

موسكو(صدى):

أقدمت مربية أطفال على تعذيب طفل رضيع لم يتجاوز عمره ثمانية أشهر أثناء تغيب والديه عن المنزل .

واعود تفاصيل الواقعة عندما استعانت سيدة روسية بمربية تُدعى أناستازيا زيليابوفا للاهتمام بطفلها الرضيع البالغ ( 8 أشهر).

ولم يمض على تعيين المربية سوى شهرين حتى اكتشفت الأم صورا مروعة تظهر تعرض ابنها للتعذيب .

واكدت وسائل إعلام روسية أن الأم اكتشفت الأمر عن طريق زرع كاميرا مراقبة في المنزل، بعدما راودتها شكوك نظرا لبكاء طفلها الذي بلغ مرحلة الهستيريا.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل المربية وهي تلقي بالرضيع ذي الجسم الغض وتصفعه على وجهه، وتضغط بقوة على أنفه، وفي لقطات أخرى كانت تضربه وهي تسقيه الحليب على الأريكة.

وكتبت الأم على إحدى شبكات التواصل:” بسبب البكاء الهستيري والمتواصل لإبننا ثبتنا كاميرات مراقبة سجلت الضرب والتعذيب” ، مشيره إلى ان الشرطة تتولى التحقيق بواقعة التعذيب .