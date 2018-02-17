وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” الجديعي “
أعلنت شركة ” الجديعي ” ، عن توافر عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
أولًا: مدير/ة معرض:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– تشترط في المتقدمين خبرة من سنتين إلى ٥ سنوات.
ثانيًا:مصمم/ة داخلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– تشترط في المتقدمين خبرة سنة واحدة.
ثالثًا: بائع/ة :
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: ثانوي.
– تشترط في المتقدمين خبرة سنة واحدة.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السير الذاتية لهم عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
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