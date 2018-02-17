وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” الجديعي “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” الجديعي ” ، عن توافر عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

أولًا: مدير/ة معرض:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

– تشترط في المتقدمين خبرة من سنتين إلى ٥ سنوات.

ثانيًا:مصمم/ة داخلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

– تشترط في المتقدمين خبرة سنة واحدة.

ثالثًا: بائع/ة :

– الوظائف للسعوديين فقط.

– المؤهل المطلوب: ثانوي.

– تشترط في المتقدمين خبرة سنة واحدة.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السير الذاتية لهم عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]