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وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” الجديعي “

وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” الجديعي “
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” الجديعي ” ، عن توافر عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

أولًا: مدير/ة معرض:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– تشترط في المتقدمين خبرة من سنتين إلى ٥ سنوات.

ثانيًا:مصمم/ة داخلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– تشترط في المتقدمين خبرة سنة واحدة.

ثالثًا: بائع/ة :
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: ثانوي.
– تشترط في المتقدمين خبرة سنة واحدة.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السير الذاتية لهم عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]


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