وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ” إميرسون “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” إميرسون ” الدولية، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الالكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين ولغير المواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في فروع الشركة والشركات التابعة لها بالمملكة، في محافظات المنطقة الشرقية، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال ما بعد البيع.

– خبير الضغط وسلامة صمامات.

– مسؤول أول المواهب.

– رئيس الحسابات الاستراتيجية- البتروكيماويات.

– مدير الحسابات الاستراتيجية- عمليات النفط في المنطقة الشمالية.

وأشارت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من تاريخ 14 فبراير 2018م، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي:هنا