جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يوم السبت الثامن من شهر جمادى الآخر الجاري، موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف الصحية التي أعلنت عنها الجامعة سابقا.

وأفاد مدير عام العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الاختبار سيبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وسيكون في صالة الفهد مبنى ” 30 ” للنساء، وعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة مبنى ” 450 ” للرجال، مع إبراز الهوية الوطنية أو جواز السفر عند الدخول.