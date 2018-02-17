تقرير: تراجع في خطورة الإرهاب وتزايد الجماعات المتطرفة في تونس

تونس(صدى):

كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية عن نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة بإفريقيا، عن تراجع نشاط التنظيمات في تونس لاسيما داعش، بينما تزايدت الجماعات الإرهابية.

وأوضح التقرير أن المخاطر التي تواجهها تونس تتمثل أساسا في عناصر إرهابية تابعة لكتيبة عقبة بن نافع، ثم تنظيم أنصار الشريعة المتمركزة في الجنوب وتونس الكبرى.

وذكر التقرير أنه ممن التنظيمات المهددة للأمن التونسي، كتيبة جند الخلافة التابعة لداعش والمنتشرة في المرتفعات الغربية على الحدود الجزائرية.