منظمة الصحة العالمية تحدد 10 فيروسات تهدد البشرية

واشنطن(صدى):

كشفت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة التي ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر تهديد للبشرية.

وتصدر القائمة فيروسا ” إيبولا ” و ” زيكا ” اللذان تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات الأربع الماضية، وسط مخاوف من احتمال عودتها للتفشي مرة أخرى.

وتضمنت القائمة أيضا فيروس “حمى القرم الكونغو النزفية ” الذي تسبب في مقتل 40% من المصابين به، وتمّ رصده أخيراً في أوغندا.

ويشعر الخبراء بالقلق بشأن فيروس “ماربورغ ” الذي يعتبر واحداً من أكثر مسببات الأمراض فتكاً في الوجود، حيث هز دولاً أفريقية عدة.

وتضمن القائمة ” حمى لاسا ” وفيروس ” كورونا “، وفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد “سارس”، وفيروس “نيباه” وأيضاً “حمى الوادي المتصدع” ، و المرض “إكس” ( Disease X) الذي يعتبر عاملاً ممرضاً غير معروف للعلماء حالياً.

و شدد الخبراء على ضرورة تعجيل البحوث التي تدرس هذا المرض، حيث يشير تقرير المنظمة إلى أنه قد يسبب وباء دولياً خطيراً.