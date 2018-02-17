منظمة الصحة العالمية تحدد 10 فيروسات تهدد البشرية
كشفت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة التي ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر تهديد للبشرية.
وتصدر القائمة فيروسا ” إيبولا ” و ” زيكا ” اللذان تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات الأربع الماضية، وسط مخاوف من احتمال عودتها للتفشي مرة أخرى.
وتضمنت القائمة أيضا فيروس “حمى القرم الكونغو النزفية ” الذي تسبب في مقتل 40% من المصابين به، وتمّ رصده أخيراً في أوغندا.
ويشعر الخبراء بالقلق بشأن فيروس “ماربورغ ” الذي يعتبر واحداً من أكثر مسببات الأمراض فتكاً في الوجود، حيث هز دولاً أفريقية عدة.
وتضمن القائمة ” حمى لاسا ” وفيروس ” كورونا “، وفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد “سارس”، وفيروس “نيباه” وأيضاً “حمى الوادي المتصدع” ، و المرض “إكس” ( Disease X) الذي يعتبر عاملاً ممرضاً غير معروف للعلماء حالياً.
و شدد الخبراء على ضرورة تعجيل البحوث التي تدرس هذا المرض، حيث يشير تقرير المنظمة إلى أنه قد يسبب وباء دولياً خطيراً.
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