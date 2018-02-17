السياحة: ستصبح ” فرسان ” أحد أهم الوجهات السياحية على مستوى المملكة

عادل الحربي (صدى):

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمناطق والإستثمار الدكتور حمد بن محمد السماعيل، أن الهيئة تعمل بمتابعة مباشرة من أمير جازان وسمو نائبه لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحويل جزر فرسان إلى وجهة رئيسية للسياحة البيئية.

جاء ذلك خلال تفقد السماعيل سير الأعمال بمشروع تطوير جزرفرسان ، والذي يتضمن 26 مشروعاً من المشروعات الداعمة للتنمية السياحية والتراث العمراني بمنطقة جازان، منها 19 مشروعاً تنفذها الهيئة بمشاركة القطاع الحكومي، و7 بمشاركة القطاع الخاص.

ومن جانبه أوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة جازان رستم الكبيسي ،أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مبادرات تطوير جزر فرسان، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

ولفت إلى أن مشاريع المبادرة ستنقل جزيرة فرسان لتصبح أحد أهم خمس وجهات سياحية على مستوى المملكة.