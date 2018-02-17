” الاتصالات ” توضح مراحل خصخصة البريد

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن خصخصة البريد ستتم من خلال 3 مراحل، تشمل التحول من الإعانة إلى العمل المؤسسي، والتحول إلى البريد الجديد، و الانتقال إلى الخدمات اللوجستية والمكملة.

وأوضح السواحة أن خصخصة البريد تجرى رسميًا بداية من العام الجاري، مشيرًا إلى أن جميع قطاعات البريد ستشملها الخصخصة بما فيها المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن التغيرات العالمية تقتضي اتخاذ تلك الخطوة للتحول إلى البريد الجديد المنصب على التجارة الألكترونية.