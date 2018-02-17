ابن يذبح والده لمشاكل مادية

بيروت(صدى):

استطاعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، حل لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها رجل يبلغ الـ 60 من عمره.

كانت قوات الأمن عثرت على جثة مواطن ستيني وقد تعرّض للذبح من مجهول داخل شقته في جبيل.

وبالتحريات تمكنت خلال أقل من 48 ساعة من تحديد هوية المشتبه به، وهو ابن المقتول، البالغ من العمر 26 عاما.

وألقت القوات القبض على القاتل خلال تلقيه التعازي بموت والده، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل لأسباب شخصية ومادية.