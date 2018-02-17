بالفيديو..لحظة قفز مظلي من قمة ” نهاية العالم “

حمود العنزي (صدى):

قفز أحد هواة القفز بالمظلات من إحدى قمم الجبل المعروف باسم ” نهاية العالم ” شمال الرياض.

وتبعد قمة الجبل بحوالي 90 كيلو مترا شمال الرياض، وهي تمثل نهاية سلسلة جبال طويق، ويحرص الكثيرون على زيارتها للاستمتاع بمنظر الوادي من أعلى القمة.

وتشكل هذه المنطقة امتداداً لجبال طويق التي تكوّنت بين 135 ـ 180 مليون سنة مضت، وتمتد لأكثر من 1000 كيلومتر، وتندفن جبالها شمالاً في شمال الزلفي وجنوباً عند المندفن جنوب شرقي وادي الدواسر.