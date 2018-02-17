بالفيديو..لحظة قفز مظلي من قمة ” نهاية العالم “
قفز أحد هواة القفز بالمظلات من إحدى قمم الجبل المعروف باسم ” نهاية العالم ” شمال الرياض.
وتبعد قمة الجبل بحوالي 90 كيلو مترا شمال الرياض، وهي تمثل نهاية سلسلة جبال طويق، ويحرص الكثيرون على زيارتها للاستمتاع بمنظر الوادي من أعلى القمة.
وتشكل هذه المنطقة امتداداً لجبال طويق التي تكوّنت بين 135 ـ 180 مليون سنة مضت، وتمتد لأكثر من 1000 كيلومتر، وتندفن جبالها شمالاً في شمال الزلفي وجنوباً عند المندفن جنوب شرقي وادي الدواسر.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15777 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 1 ساعة
نهاية العالم مايعرفها الا رب العالمين عز وجل
وذا نازلاً تقول قامز من جسر مشاة اقل من دقيقة وفوقها صك في جحر والي يصور ماغير يهايط له
أقول قم انت وهو العبو مصاقيل أزين لكم