شركة تغري موظفيها الجدد بعلاوة 144 بيضة شهريًا

كاراكاس(صدى):

في طريقة غير مألوفة لجذب المظفين، قامت شركة خاصة للأمن في فنزويلا بتقديم علاوة تحفيزية 144 بيضة شهريا بجانب الراتب وقدره 10 دولارات لتحفيز الموظفين الجدد.

وأعلنت الشركة عن حاجتها لموظفين جدد مقابل 2 مليون بوليفار شهريا،و 10 دولارات، وعلاوة تحفيزية 144 بيضة، شرط الالتزام بمواعيد الدوام وألا يغيبوا عن نوبات العمل إضافة إلى الاهتمام بالمظهر.

ومع انهيار العملة المحلية بشكل كبير، يبحث العمال في فنزويلا عن شركات تقدم علاوات تحفيزية سواء غذائية أو توفير وسائل مواصلات.