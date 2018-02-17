الصحة تضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع

علي القحطاني (صدى):

تنهي وزارة الصحة مع الجهات المعنية، التفاصيل الأخيرة لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي، للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها.

وأوضحت وزارة الصحة أن برنامج الضمان الصحي يعمل على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم.

وأكدت أنها تعمل على تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في المملكة، للإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة التي سيتم إنشاءها وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أنه سيبدأ عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية، حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات.

ويهدف تأسيس البرنامج إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول لوزارة الصحة، المتمثلة في إيجاد منظومة من الأدوات الفعالة لتمويل شركات الوزارة الجديدة بما يضمن الشفافية والكفاءة والإنتاجية والتنافسية.

الصحة، الضمان الصحي، القطاع الصحي