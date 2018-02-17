الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية بعدة مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية على مناطق تبوك ،والمدينة المنورة تشمل الاجزاء الساحلية منها والجوف ، حائل والحدود الشمالية والقصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها وتمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق :” نجران ، الرياض ، الشرقية “.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.