” ساما ” : قبول المتاجر بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء ليس إلزاميا

علي القحطاني (صدى):

بعد رفض بعض المراكز والمنشآت التجارية استخدام البطاقات الائتمانية للعملاء، واشتراط البعض دفع رسوم بمبالغ رمزية لاستقبالها، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، أن قبول المتاجر بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء ليس إلزاميًا محليا.

وأوضحت أنه لا تستوجب عقوبات على الممتنعين في المراكز التجارية التي لم تبرم اتفاقية مع مقدم الخدمة، مشيرة إلى أن المحدد الرئيسي لقبول هذه البطاقات من عدمه هو الاتفاقية التي يبرمها التاجر مع مقدم الخدمة الذي زوده بخدمة نقاط البيع.

وتوضح الاتفاقية الواجبات والمسؤوليات لكلا الطرفين، ومن ضمن بنودها خيار أنظمة المدفوعات التي يرغب التاجر في قبول بطاقاتها الائتمانية وكذلك التسعيرات الخاصة بها.

وشددت ساما على ضرورة التزام المتاجر بما نصت عليه لائحة حماية عملاء المصارف، المتمثلة في عدم قبول أي مستهلك بإضافة رسوم الخدمة على مبلغ الشراء، حيث تعد مخالفة للاتفاقية التي وقعها التاجر.

ساما، النقد العربي، الائتمان