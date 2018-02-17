سفارة المملكة في واشنطن: ولي العهد يحقق تقدما ملموسا لتحسين أوضاع المرأة

عادل الحربي (صدى):

أكدت السفارة السعودية في واشنطن، أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مير محمد بن سلمان، تعزز من دور المرأة في سوق العمل ومختلف المجالات.

وقالت المتحدثة باسم السفارة فاطمة باعش، أن الأمير محمد بن سلمان يحقق تقدما ملموسا بشأن وعوده التي مهدت الطريق لتحسين أوضاع المرأة.

ولفتت إلى أن حضور المرأة المتصاعد يبدو مدروسا في القطاع الخاص والعام، مشيرة إلى أن الدعم يستهدف تقليل نسبة البطالة النسائية التي تجاوزت الـ 33% مؤخرًا.