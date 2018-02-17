” هايلي ” تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد إيران لانتهاكتها في اليمن

واشنطن(صدى):

طالبت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن بالتحرك ضد إيران، بعد نشر تقرير أممي يفيد بانتهاك طهران الحظر المفروض على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وأفادت هايلي في بيان بأن التقرير ،الذي عرضه خبراء من المنظمة الدولية على مجلس الأمن في شهر يناير أنه تم التعرف على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015م – يؤكد ما نقوله منذ أشهر وهو أن إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.