فوائد التفاح للبشرة

نيودلهي(صدى):

أكد خبراء التجميل والعناية بالبشرة، على أن وضع قشر التفاح على البشرة يمنح عدة فوائد ، أبرزها الحماية من التجاعيد.

وبحسب موقع ” بولد سكاي ” الهندي، المعني بأخبار الصحة، فإن وضع التفاح على البشرة يساعد في منحها الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة، كما أن وضع قليل من الموز والتفاح معا على البشرة يساعد في منح البشرة الكثير من الفوائد الصحية، على رأسها ” الكولاجين “، كما يساعد في منح البشرة فيتامين “أ”.

كذلك فإن وضع قليل من التفاح في الخلاط الكهربائي ووضعها على البشرة لمدة ربع ساعة يمنح البشرة حمض التانيك مما يساعد في الوقاية من مخاطر تعرض البشرة للشيخوخة المبكرة.

كما يعمل التفاح على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وعلاج الحروق التي تسببها؛ إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من النحاس الذي يساهم في إنتاج مادة الميلانين.

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