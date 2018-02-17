تفاصيل العثور على جثة آسيوي بأحد شواطئ تاروت

عبدالعزيز القثامي(صدى):

روت شرطة القطيف تفاصيل قضية الجثة التي عثر عليها قبل نحو يومين في أحد شواطئ جزيرة تاروت.

أكد الناطق باسم شرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة القطيف تبلغت من قطاع حرس الحدود بالمحافظة وجود غريق بالواجهة البحرية بحي المشاري بتاروت.

وأوضح الرقيطي أن المختصون باشروا البلاغ في حينه ،وتزامن ذلك حضور أحد المواطنين لمركز شرطة تاروت مخبرا عن تغيب مكفوله آسيوي الجنسية.

وبعد عرض الجثمان على الكفيل تعرف عليه مبدئيا، وتم إحالة الجثمان إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوص اللازمة.