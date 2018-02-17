المتحدث باسم جيش الاحتلال: قتل الأبرياء حرام..والمغردون ” الشيطان يعظ “

تل أبيب(صدى):

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجمعة، في تغريدة مثيرة للسخرية، ” قتل الأبرياء حرام “.

واستشهد المتحدث باسم جيش الاحتلال على ” تويتر ” بقول الله تعالى : ” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ” ، ليرد المغردون مستنكرين مايقوله.

وأضاف : ” اودّ أن أفتتح هذا المنشور باستشهاد من القرآن الكريم لعلّ من يدّعي الإسلام إسمًا دون فعل يتّعظ، ولعلّ أصحاب اللّحى المتعمّمين يفهمون أنّ قتل الأبرياء حرامٌ حرام “.

وجاءت ردود المغردين مهاجمة للتناقد الواضح بين التغريدة و بينا ماتقوم به قوات الاحتلال منذ عقود من قتل للأبرياء، وقال أحد المغردون : ” قول لحكومتك “، ورد آخر : ” بس عند اليهود قتل الفلسطينين والمسلمين وتهجيرهم حلال ،الشيطان يعظ هه “.