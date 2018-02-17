تهرب نجلا ” أردوغان ” من الخدمة العسكرية

أنقرة(صدى):

في الوقت الذي يردد فيه الرئيس التركي أردوغان استعداد الشعب التركي للتوجه إلى عفرين خلال خطاباته الشعبية، وزعمه أنه سيتوجه بنفسه إلى عفرين إن تطلب الأمر، كشفت صحيفة تركية أن نجلي أردوغان متهربان من الخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة ” زمان ” التركية أنه في الوقت الذي يتعرض فيه المجندون من أبناء الشعب التركي لمخاطر القتل أو الإصابة خلال العملية العسكرية في بلدة عفرين شمال سوريا، فإن ابني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يؤديا الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأعفي النجل الأكبر لأردوغان من الخدمة العسكرية بعد تقديمه تقريرًا يفيد عدم صلاحيته للخدمة العسكرية، أما النجل الأصغر فأدى خدمته العسكرية لمدة 28 يوما عوضًا عن 12 شهرًا مقابل مبلغ مالي، وهو أمر كان متاحًا لجميع المواطنين القادرين على دفع المبلغ المطلوب ثم ألغي.