أمجد طه يشبه النظام القطري بالإيراني: ” يقولون مالا يفعلون “

عادل الحربي (صدى):

علق خبير الشؤون السياسية أمجد طه، السبت ،على كلمة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” شعوب العالم والإعلام الحر تجاهل كلمة الأمير تميم أمير نظام قطر، لأن الكل يعرف انكم كنظام إيران تقولون ما لا تفعلون “.

وتابع : ” فيقول أمير نظام قطر الذين كان يجب محاكمتهم دوليا يفوزون الآن بالانتخابات، كروحاني رئيس إيران الذي يصفه نظام الدوحة بالشريف، “حول السياسي” .

يذكر أن تميم، قد دافع الجمعة ،عن الأيديولوجيات المتطرفة وبرأها من المسؤولية عن الإرهاب؛ وذلك بعد عرض مجموعة من الصور واللقطات تدين تورط قطر في تمويل جهات إرهابية.

وقال خلال كلمته التي ألقاها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلقت أعمال الدورة الـ54 منه في المدينة الألمانية؛ إن ” الشعوب بدأت تفقد إيمانها بحكوماتها ولا تجد وسيلة للتغيير سلمياً ” .