اتفاقية تعاون بين المغرب والسنغال لتعزيز التعاون في ميدان القضاء

الرباط(صدى):

وقع المغرب والسنغال اليوم بالرباط، على اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في ميدان القضاء.

ويلتزم البلدان من خلال هذه الاتفاقية التي وقعها وزير العدل المغربي محمد أوجار ونظيره السنغالي إسماعيل ماديور فال، بتقوية التعاون من خلال تنظيم دورات تدريبية بالمغرب حول القضاء التجاري والطرق الجديدة للتدبير الإداري والمالي للمحاكم، وكذلك استعمال الأدوات المعلوماتية.

واتفق الجانبان أيضا على تبادل التشريعات والوثائق، ولاسيما النصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي الموقعة مع بلدان أخرى، وعلى تقاسم الاجتهادات القضائية والقرارات القضائية الصادرة من محاكم البلدين، والكتيبات والنماذج والدلائل الموضوعة رهن إشارة المتقاضين والعموم بهدف نشر المعلومة القضائية وتبسيط المفاهيم والتعريف بالحقوق والمساطر من أجل فض المنازعات.