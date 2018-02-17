معروضات متنوعة من تاريخ وزارة الخارجية بجناحها في ” الجنادرية “

عادل الحربي (صدى):

يستقبل جناح وزارة الخارجية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” زوار المهرجان في نسخته الثانية والثلاثين بمعروضات متنوعة ضمت تاريخ الوزارة ومنجزاتها على الصعيد السياسي الدولي، وأبرز ما تحقق في السياسة الخارجية عبر العصور.

وضم الجناح معروضات تخص الأمير الراحل سعود الفيصل وزير الخارجية السابق – رحمه الله – الذي تم تكريمه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بوسام الملك عبدالعزيز باعتباره من الشخصيات السعودية المكرمة في حفل افتتاح الجنادرية لهذا العام ، وجوازات سفر دبلوماسية وخاصة نادرة، ومجموعة من الوثائق المنوعة، بالإضافة لمعروضات تفاعلية بأجهزة عرض لصور وأحداث ومناسبات عالمية شاركت بها المملكة.

كما استعرض الجناح رؤية المملكة 2030 في تعزيزها للشراكات الدولية، وأبرز ما قامت به المملكة في محاربة التطرف والإرهاب وصون الأمن الدولي، والحضور الدولي الفاعل من خلال الاتفاقيات والزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

وشهدت فعالية “المنبر” إحدى فعاليات الجناح تفاعل كبير من الزوار، حيث تنمي المقدرات في الخطابة ومواجهة الجمهور، وفعالية مهرجان العالم التي تستضيف العديد من دول العالم لعرض ثقافتها وفنونها، بالإضافة إلى عرض الواقع الافتراضي الذي يمكن الزوار من التجول في مبنى وزارة الخارجية بتقنية التصوير 360 درجة.