غياب الأنصاري وعبدالرحمن الغامدي أمام الفتح

نواف السالم(صدى):

يغيب فهد الأنصاري عن لقاء الاتحاد والفتح، بسبب الإيقاف الذي تعرض له من قبل لجنة الانضباط، بينما يغيب عبد الرحمن الغامدي لعدم اكتمال الجاهزية البدنية، عقب الإصابة في شد بالعضلة الضامة.

ويستقبل الاتحاد منافسه الفتح ،بملعب الجوهرة، في تمام الساعة الـ8:30 مساء، في مباراة قوية تمثل أهمية كبيرة للفريق الاتحادي، خاصة بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام نادي القادسية، ويطمح لاعبو الاتحاد في الفوز، من أجل المنافسة على المركز الرابع.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 29 نقطة، متفوقاً بنقطة على التعاون السادس، ومتأخراً بنقطةٍ واحدة عن الفيصلي الرابع، ونقطتين عن النصر الثالث، وتفصله 14 نقطةً كاملةً عن الصدارة التي يحتلها الهلال برصيد 43 نقطة.

والفتح فرصيده 25 نقطة ويأمل مدربه فتحي الجبال في إنهاء الدوري بأفضل صورة بعد ابتعاده بدرجة كبيرة عن مراكز الهبوط.