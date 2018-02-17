رثاء فتاة لخطيبها المتوفي قبل الزفاف بأسابيع يثير الحزن على ” تويتر “

علي العنزي(صدى):

قامت فتاة برثاء خطيبها الذي توفي في حادث قبل زفافهما بأسابيع، في تغريدة أثارت حزن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وكتبت الفتاة في تغريدتها : ” حبيبي عبدالله، زوجي وعريسي، إختارك ربي تروح في حادث وتخليني وما بقى على زواجنا إلا شهر وأسبوع، إن العين تدمع يا حبيبي وإن القلب ليحزن “.

وأضافت : ” استودعتك الله يالطاهر الطيب، استودعتك الرحمن الرحيم يا قلب بشرى كأنك قطعة من الجنة ورجعت مكانها.. أحبك “.

كانت الفتاة قد غردت في وقت سابق ، معبرة عن فرحتها باقتراب موعد الزفاف قائلة: ” قلبي يدق بسرعة، الأحباب في تويتر ليلة غد بإذن الله 8/1/2018 ستكون ليلة عقد قراني.. اغمروني بدعواتكم الطيبة “.