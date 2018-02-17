” التعليم ” توضح حقيقة توظيف المعلمين بنظام العقود

علي العنزي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي ، أن ما تم تداوله من أخبار حول توظيف المعلمين بنظام العقود، مجرد توقعات ،نافيًا اتخاذ الوزارة قرار العمل بالعقود.

وقال العصيمي خلال حديثه ببرنامج ” يا هلا ” ، عن ما نشرته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع : ” إن الوزارة لم تقرر العمل بالعقود حتى الآن؛ وما نُشر في هذا الموضوع مجرد توقعات “.

وأوضح أن لائحة وظائف المعلمين لا تزال هي المعمول بها، لافتا إلى أنها تخضع للدراسة من قِبل لجنة هيكلة الوظائف التعليمية الحكومية التي شُكلت بأمر من المقام السامي، وأنه سيعلن ما توصلت إليه اللجنة بعد انتهاء أعمالها.