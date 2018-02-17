بالصور..ثاني أطول رجل في المملكة يروي أكثر المواقف المحرجة له

علي القحطاني (صدى):

لفت عبدالمحسن الأحمري ثاني أطول رجل في المملكة والرابع على مستوى الشرق الأوسط، الأنظار عند زيارته لمهرجان الجنادرية في دورته الثانية والثلاثون، فيبلغ طوله متران و 23 سم.

وتجمهر الزوار حوله وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، لتتجازو الـ 400 صورة.

وروى الأحمري البالغ من العمر 24 عاما، أن أكثر المواقف المحرجة له عندما يتم منعه من دخول عدد من المناسبات والمراكز التجارية، بحجة أنه لافت للنظر، وقد يتسبّب في حدوث تجمّعات الزوار وإعاقة الحركة.

ولفتإلى أنه تلقى عروضًا من عِدة شركات إما لتصوير مسرحية ترفيهية أو إعلانات، ولكن رفض لكونها هزيلة أوتفتقد للجدية.