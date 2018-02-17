مواطنة تحقق نجاحا بـ ” لمسات مصممة ” في الجنادرية

عادل الحربي (صدى):

استطاعت مواطنة أن تحقق نجاحا في برنامج ريادة الأعمال من خلال مشروعها مشروعها ” لمسات مصممة ” للتصميم الداخلي والديكور، ضمن ركن ريادة الأعمال بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بـ ” الجنادرية 32 “.

وأوضحت منيرة راشد صالح الغفيلي الحاصلة على تخصص إحصاء وتصميم داخلي عام، أن المشروع له 3 سنوات في مجال التصميم والتنفيذ، مع مخططات تنفيذية ولوحات إظهار ثلاثي أبعاد وثنائي أبعاد وتقديم استشارات وإشراف ميداني.

وفي مطلع عام 2015م افتتحت الغفيلي مؤسسة لمسات مصممة بعد ما يقارب السنة مع إجراءات قسم الرخص بالبلدية بحجة أن النشاط الأول من نوعه في تلك المنطقة، لكن مع الإصرار تتذلل الصعوبات.

وبدأت بإنشاء حسابات المؤسسة قبل عام من الافتتاح وتعريف المجتمع بنشاط المؤسسة، وتقديم الاستشارات للعملاء حتى الشهر التاسع من عمر المشروع، حيث استلمت أول مشروع للمكتب والنزول الحقيقي لسوق العمل والذي لم يجد ترحيباً من المنفذين ولا الموردين.

وأكدت أن هذا أعطاها دافعاً للبحث أكثر والتعمق بالسوق أكثر حتى تمكنت من الحصول على بعض الصفقات المنصفة.

وأشارت إلى أنها في بداية الأمر تعرضت لجشع بعض الموردين والتي تارة تتحمل تكلفتها عن العميل حتى لا يدفع ثمن ثقته فيها، إلى أن استطاعت تثبيت أقدامها بالسوق.