حادث تصادم من عائلة واحدة غرب جدة يخلف 7 إصابات

نايف السالم(صدى):

أصيب 7 أشخاص في حادث مروري بمحافظة جدة، بينهم ثلاثة اصابات متوسطة واصابة بسيطة وثلاث حالات عولجت بالموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، مساءيوم الجمعة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم غرب الردسي مول شارع الامير فيصل بن فهدوأضاف: “فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 فرقتان إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة القائد الميداني سعود القرني ، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم مستشفى الملك فهد العام”.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيًا السلامة للجميع.