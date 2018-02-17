دراسة: الضحك على النفس مفيد للصحة

مدريد(صدى):

أفادت دراسة جديدة، أن الضحك على النفس مفيد للصحة بعد أن لخص مركز ابحاث العقل والدماغ والسلوك في أسبانيا أن النكات التي يطلقها الشخص على نفسه تجعله أكثر سعادة.

وأوضح الباحث خورخه مارين أن الميل الى استخدام الفكاهة التي يضحك فيها الشخص على نفسه يشير الى تسجيل علامات عالية في قضايا الرخاء النفسي مثل السعادة والى حد أقل العلاقات الاجتماعية الناجحة.

وقال مارين، إن هذه النتائج تتفاوت حسب المكان الذي يعيش فيه الشخص، والضحك على النفس له تقليدياً دلالات إيجابية في اسبانيا حيث أُجريت الدراسة وبالتالي فان نتائج سخرية الشخص من نفسه بأطلاق النكات المضحكة على نفسه قد تختلف من مكان الى آخر.

ولاحظ الباحثون أن المعاني الضمنية التي تترتب على الاختلافات الثقافية أو الفردية في مصطلح ” حس الفكاهة ” لم تُعالج معالجة كافية في الدراسات النفسية لأسباب منها ان الأشخاص الذين ينتمون الى ثقافات مختلفة يضحكون على مواضيع مختلفة، والسبب الآخر ان عدد الطرق التي يمكن التعبير بها عن الفكاهة أكبر من أن يلم به الباحثون.

وجاء في الدراسة ان التنوع الواسع للتعليقات والسلوكيات والتصرفات وغيرها مما يعتبر ” فكاهياً ” حال دون إيجاد إطار نظري قياسي لتوحيد كل المعلومات التي جُمعت حتى الآن في الكتابات العلمية.