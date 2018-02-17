دراسة: المساج يخفيف آلام الولادة الطبيعية

متابعات(صدى):

تعتبر ألام الولادة الطبيعية شديدة، لذلك تُستخدم حقن مخدر الإبيدورال أثناء عملية الوضع، لكن قد لا تستطيع الحامل أحياناً تناول الأدوية.

وأثبت دراسة أن التدليك أو المساج من العلاجات الطبيعية التي تخفّف الأوجاع دون تأثيرات جانبية مثل الأدوية. وقد وجدت دراسات أن للمساج قبل عملية الوضع فوائد في تخفيف الاكتئاب والقلق.

وقالت الدراسة تدليك الظهر والبطن والساق يخفّف الأوجاع يُساعد التدليك أثناء عملية الوضع على تخفيف أوجاع الظهر والساق. وقد أظهرت دراسة أجريت على 100 حامل لم تتناولن أية أدوية أو تتلقين أية مساعدات علاجية خلال الولادة الطبيعية باستثناء المساج أنه ساعدهن على اختصار وقت المرحلتين الأولى والثانية من عملية المخاض.

ومن الضروري التأكد من كفاءة وخبرة من تقوم بالتدليك. لأن الضغط على مواضع خاطئة نتيجة عدم تلقي التدريب الكافي يؤدي إلى عواقب ضارة تزيد متاعب الأم أثناء الولادة.

ويساعد استخدام الزيوت المناسبة على تحسين نتائج المساج الخاص بالمخاض والولادة الطبيعية، والزيوت ومقاديرها هي: 10 مل من زيت السمسم، 5 قطرات من زيت الورد، 14 قطرة من زيت كلاري ساجا.

يتم خلط الزيوت مع ماء دافئ، ويتم التدليك بمنشفة نظيفة بعد غمسها في وعاء الزيوت، وتدليك الظهر والبطن والساق بها لتخفيف الألم.