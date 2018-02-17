بالفيديو.. 5 ملايين مشاهدة لبرنامج ” الله يعطيك خيرها “

سعيد العجل(صدى):

حظي البرنامج التوعوي الشهير الله يعطيك خيرها في نسخته الثانية والذي يبث على قناة الإخبارية كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء ويقدمه يوسف الجراح على خمسة ملايين مشاهدة لعشر حلقات. وقد قدم رئيس تحرير البرنامج أ. أحمد دعماس شكره للمشاهدين على هذه الثقة التي تزيد من مسؤوليتهم كفريق إعداد لتقديم وابتكار أفضل الأفكار ، موضحاً أن ثقة جمعية الأطفال المعوقين صاحبة المبادرة ، والمرور كشريك داعم ، والإخبارية كمنصة ناقلة هي وراء كل هذا الإنجاز.

كما وجه شكره لصحيفة سبق التي كان لها الدور البارز في نشر ما يقوم به الفريق من تقارير نوعية إلى المجتمع عبر منصاتها المؤثرة.الجدير بالذكر أن نخبة من مشاهير المجتمع شاركوا في هاشتاق #يعطيك_خيرها_5مليون مشاهده .

من بينهم ياسر القحطاني عبدالمجيد الكناني وعبدالله الخريف وعادل الزهراني وعلي الحميدي ويحيى الشهري.

واختتم دعماس حديثه بشكر المنتج المنفذ للبرنامج وهي شركة تأثير للإنتاج الإعلامي على توفير كل الإمكانات الإنتاجية وخوض هذا التحدي لموسمين متتاليين بأيدي شباب وشابات سعوديين مبدعين يصل عددهم لأكثر من ٧٠ شخص يقفون خلف كواليس وأسرار هذا النجاح.