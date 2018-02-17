بالصور.. وكالة التخطيط والتطوير الأمني تكشف في الجنادرية برنامج ” المدن الآمنة “

سعيد العجل(صدى):

يمثل جناح وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني وجهة بارزه لزوار ” الجنادرية 32 ” لمايقدمه من شروحات مرئية مقرونة بنقل حي ومباشر من كاميرات المراقبة التلفزيونية في كافة مناطق المملكة.

وتشارك الوكالة بعروض فنية عن العديد من المشاريع الفنية والتقنية من أبرزها برنامج المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية التي تعكس الدور البارز الذي ستلعبه التقنيات المتطورة في مساندة رجال الأمن للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته ، وذلك بما ينسجم مع تحقيق أهداف رؤية 2030، لتوفير بيئة آمنة للمواطن والمقيم على حد سواء.

كما يبرز الجناح حجم الشبكة التقنية الامنية التي تجمع مخرجات الانظمة الألكترونية بعدد كبير من كاميرات المتابعة المنتشرة بمواقع مختلف مستفيدة من شبكة الألياف البصرية الممتدة في كافة مناطق المملكة بسرعات عالية وآمنة لخدمة متطلبات العمل الامني.

يشار إلى أن تلك الكاميرات قابلة للتوسع في المستقبل القريب ، وبما ينسجم مع اكتمال مراحل تشغيل مراكز العمليات الأمنية المحدة في كافة مناطق المملكة 911 .

هذا وتفاعل الزوار مع جناح الوكالة بالاستفسار عن الخدمات التي تقدمها ، ودورها في المساهمة في بناء المدن الآمنه ، ومدى دقة الكاميرات المنتشرة عبر المواقع المختلف في كافة مناطق المملكة.