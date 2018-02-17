قريباً.. تجديد الهوية الوطنية بلا ” موظف “

سعيد العجل(صدى):

كشف جناح وكالة الأحوال المدنية في مهرجان ” الجنادرية 32 ” عن الخدمة الذاتية الشبيه بجهاز الصرف الآلي، والتي يتيح للمواطن تجديد بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة لتواجد الموظف في تنفيذ الخدمة.

ويتطلب لتجديد بطاق الهوية الوطنية من خلال هذا الجهاز إدخال البطاقة القديمة في منفذ خاص، ثم يقف المواطن أمام كاميرا تلتقط له صورة شخصية ، على أن يتم التحقق من خلال منفذ البصمة بذات الجهاز قبل أن يصدر بطاقة الهوية الوطنية المجددة خلال دقائق معدودة.

وأكد المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذا الجهاز يأتي ضمن حزمة من التقنيات الجديدة التي ستتاح لجميع المستفيدين من خدمات الأحوال المدنية قريباً في الأماكن العامة.