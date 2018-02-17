4 حلول سهلة لعلاج الإمساك

متابعات(صدى):

يعتبر الإمساك مشكلة تعرقل تركيز الإنسان وقدرته على التفاعل مع ما حوله. لكن بالإمكان التخلص من هذا الضيق ببعض الإجراءات البسيطة دون تناول أدوية تضطر إلى تجديدها كل فترة لتحافظ على سهولة الإخراج. إليك ما يمكن عمله لعلاج الإمساك:

ويعتبر الخوخ المجفف الآراسيا، من أفضل الأطعمة التي تساعد على الإخراج الخوخ المجفف أو الآراسيا، والكيوي والتين. من الحلول السهلة أيضاً تناول الكيوي والتين يومياً للحفاظ على حركة منتظمة للأمعاء.

المشي والركض من أفضل أشكال الحركة البدنية التي تسهل حركة الأمعاء وتبعد الإمساك، ويجب تناولالألياف لضمان عدم تجدد مشكلة الإمساك يمكنك عمل بعض التعديلات الغذائية لزيادة كمية الألياف في الطعام، مثل تناول الخبز الأسمر، والأرز البني، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، والفول والبقول.

تساعد أيضًا القهوة على إنقباض الأمعاء وتسهل الإخراج، قشر الفواكه والخضروات. تناول قشر التفاح والبطاطس والبطاطا الحلوة.

ويجب عليك تناول ربع فنجان من زيت الزيتون أو زيت بذور الكتان لتسهيل عملية الإخراج.