” العمل ” تتفاعل مع شكوى حراس ” أرامكو ” لتأخر رواتبهم
تقدم حراس مدارس مباني ” أرامكو ” بشكاوي لـ3 جهات حكومية ، حول عدم استلام رواتب 3 أشهر من إحدى شركات المجال الأمني .
وأوضح الحراس عدم تسلمهم لرواتبهم على الرغم من حضورهم اليومي لتأدية العمل ، لافتين إلى مماطلة الشركة وعدم وفائها بوعودها ، وهو ما دفعهم لتقديم شكواهم إلى إمارة المنطقة الشرقية وفرع وزارة العمل ، بالإضافة إلى إدارة التعليم بالمنطقة .
ومن جانبه طالب ” أبا الخيل ” المتحدث باسم وزارة العمل ، من الشركة أن تمنح العاملين رواتبهم المتأخرة خلال أسبوعين ، والتعهد بتقديم ما يثبت تسليم جميع الرواتب .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42929 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض المقاولين فاسدين مماطلين ,,
,, يجب ان يعطوهم على خشومهم ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5754 ] نشر منذ 39 دقيقة
3 أشهر بدون راتب كيف يعيش هو وأسرته خلال هذا الانقطاع عن الراتب انه ظلم عظيم والعياذ بالله