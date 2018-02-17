” العمل ” تتفاعل مع شكوى حراس ” أرامكو ” لتأخر رواتبهم

عادل الحربي(صدى):

تقدم حراس مدارس مباني ” أرامكو ” بشكاوي لـ3 جهات حكومية ، حول عدم استلام رواتب 3 أشهر من إحدى شركات المجال الأمني .

وأوضح الحراس عدم تسلمهم لرواتبهم على الرغم من حضورهم اليومي لتأدية العمل ، لافتين إلى مماطلة الشركة وعدم وفائها بوعودها ، وهو ما دفعهم لتقديم شكواهم إلى إمارة المنطقة الشرقية وفرع وزارة العمل ، بالإضافة إلى إدارة التعليم بالمنطقة .

ومن جانبه طالب ” أبا الخيل ” المتحدث باسم وزارة العمل ، من الشركة أن تمنح العاملين رواتبهم المتأخرة خلال أسبوعين ، والتعهد بتقديم ما يثبت تسليم جميع الرواتب .