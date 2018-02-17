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” العمل ” تتفاعل مع شكوى حراس ” أرامكو ” لتأخر رواتبهم

” العمل ” تتفاعل مع شكوى حراس ” أرامكو ” لتأخر رواتبهم
عادل الحربي(صدى):

تقدم حراس مدارس مباني ” أرامكو ” بشكاوي لـ3 جهات حكومية ، حول عدم استلام رواتب 3 أشهر من إحدى شركات المجال الأمني .

وأوضح الحراس عدم تسلمهم لرواتبهم على الرغم من حضورهم اليومي لتأدية العمل ، لافتين إلى مماطلة الشركة وعدم وفائها بوعودها ، وهو ما دفعهم لتقديم شكواهم إلى إمارة المنطقة الشرقية وفرع وزارة العمل ، بالإضافة إلى إدارة التعليم بالمنطقة .

ومن جانبه طالب ” أبا الخيل ” المتحدث باسم وزارة العمل ، من الشركة أن تمنح العاملين رواتبهم المتأخرة خلال أسبوعين ، والتعهد بتقديم ما يثبت تسليم جميع الرواتب .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 42929 ] نشر منذ 1 ساعة

بعض المقاولين فاسدين مماطلين ,,

,, يجب ان يعطوهم على خشومهم ,,

[ عدد التعليقات: 5754 ] نشر منذ 39 دقيقة

3 أشهر بدون راتب كيف يعيش هو وأسرته خلال هذا الانقطاع عن الراتب انه ظلم عظيم والعياذ بالله

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