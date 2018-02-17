وزارة النقل: طريق ” الرياض- بيشة ” الأعلى تجاوزًا للسرعة القانونية
أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، أن طريق الرياض- بيشة هو الأعلى تجاوزًا للسرعة القانونية بالمملكة خلال الشهر الماضي.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن إعلانها يعود إلى نتيجة رصد أجرته وحدات تعداد الحركة المرورية على شبكة الطرق السريعة في المملكة، والبالغ عددها 196 عدادًا.
وأشار الحساب، إلى أن معدلات تجاوز السرعة القانونية بطريق الرياض- بيشة بلغت نسبة 53%، وطريق الحوطة- الأفلاح 94%، وطريق السليل- الرياض 48%، أما طريق نجران- السليل 46%.
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