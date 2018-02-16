أمريكا تتهم 13 روسيا و3 كيانات بالتدخل في الانتخابات والعملية السياسية

واشنطن(صدى):

أعلن المدعى العام الأمريكي المكلف بالتجسس الروسى المحتمل، توجيه الاتهام الى 13 روسيا وثلاثة كيانات روسية، بالتدخل فى الانتخابات وبالعملية السياسية الأمريكية.

وأوضح المحقق روبرت مولر، في بيان، أن الجميع اتهموا بالتآمر بهدف خداع الولايات المتحدة، كما اتهم ثلاثة بالاختلاس المصرفي، وخمسة آخرون بانتحال صفة.

وجاء في تقرير ” مولر ” ، أن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لسرقات إلكترونية واحتيال على بنوك أمريكية، كما قاموا بانتحال شخصيات أمريكية وإنشاء صفحات إلكترونية تهدف إلى جذب الأميركيين وزرع الخلاف في النظام السياسي الأمريكي، حيث بدأوا هذه الحملة من العام 2014 ومع ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انحازوا إليه ضد كلينتون وساهموا في نشر ” معلومات مهينة ” ضدها وتواصلوا مع أشخاص من حملة ترمب للتنسيق معهم.